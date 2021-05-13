Кремль прокоментував повідомлення про наміри РФ інтегрувати окуповані території на Донбасі

Цитата

“Росія не планувала і не планує нікого поглинати, ніколи цим не займалася”, — сказав представник Кремля.

Деталі

Пєсков раніше неодноразово говорив, що питання приєднання Донбасу до Росії немає в порядку денному Кремля.

При цьому він підкреслював, що Росія займає нібито послідовну відповідальну позицію щодо “захисту інтересів російськомовного населення на цій території”.

Контекст

Європейський союз вважає, що Росія намагається поглинути території на сході України, які окуповані бойовиками та силами ЗС РФ. Про це свідчить документ, який Брюссель на цьому тижні представив державам-членам ЄС.

З ним ознайомився Bloomberg. У документі говориться, що такі дії як організація виборів на Донбасі і видача жителям територій під контролем бойовиків російських паспортів спрямовані на “фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії”.

У документі також перераховані заходи, які Євросоюз може зробити, “для підвищення стійкості України до російської агресії”. Серед них — допомога в вакцинації проти коронавірусу і посилення заходів щодо відмови від визнання російських паспортів, виданих жителям окупованих Криму і Донбасу.