Кремль прокоментував повідомлення про наміри РФ інтегрувати окуповані території на Донбасі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 10924 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 32703 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 82889 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 167850 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 199657 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 177000 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 169415 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114934 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89469 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 230160 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 68063 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 77094 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 93938 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 35627 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 16855 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 198073 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 230157 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 319630 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 482478 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 464859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 1544 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4956 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 36012 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46501 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50959 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Кремль прокоментував повідомлення про наміри РФ інтегрувати окуповані території на Донбасі

Київ • УНН

 • 50823 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Росія не планує “поглинання” окупованих територій Донбасу. Про це в четвер заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву ЄС про те, що російська сторона має намір поглинути території, контрольовані бойовиками, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Кремль прокоментував повідомлення про наміри РФ інтегрувати окуповані території на Донбасі

Цитата

“Росія не планувала і не планує нікого поглинати, ніколи цим не займалася”, — сказав представник Кремля.

Деталі

Пєсков раніше неодноразово говорив, що питання приєднання Донбасу до Росії немає в порядку денному Кремля.

При цьому він підкреслював, що Росія займає нібито послідовну відповідальну позицію щодо “захисту інтересів російськомовного населення на цій території”.

Контекст

Європейський союз вважає, що Росія намагається поглинути території на сході України, які окуповані бойовиками та силами ЗС РФ. Про це свідчить документ, який Брюссель на цьому тижні представив державам-членам ЄС.

З ним ознайомився Bloomberg. У документі говориться, що такі дії як організація виборів на Донбасі і видача жителям територій під контролем бойовиків російських паспортів спрямовані на “фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії”.

У документі також перераховані заходи, які Євросоюз може зробити, “для підвищення стійкості України до російської агресії”. Серед них — допомога в вакцинації проти коронавірусу і посилення заходів щодо відмови від визнання російських паспортів, виданих жителям окупованих Криму і Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27