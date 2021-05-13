Кремль прокомментировал сообщение о намерениях РФ интегрировать оккупированные территории на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Россия не планирует “поглощение” оккупированных территорий Донбасса. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона намерена поглотить территории, контролируемые боевиками, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Цитата
“Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась”, — сказал представитель Кремля.
Детали
Песков ранее неоднократно говорил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля.
При этом он подчеркивал, что Россия занимает якобы последовательную ответственную позицию по “защите интересов русскоязычного населения на этой территории”.
Контекст
Европейский союз считает, что Россия пытается поглотить территории на востоке Украины, которые оккупированны боевиками и силами ВС РФ. Об этом свидетельствует документ, который Брюссель на этой неделе представил государствам-членам ЕС.
С ним ознакомился Bloomberg. В документе говорится, что такие действия как организация выборов на Донбассе и выдача жителям территорий под контролем боевиков российских паспортов направлены на “фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию”.
В документе также перечислены меры, которые Евросоюз может предпринять, “для повышения устойчивости Украины к российской агрессии”. Среди них — помощь в вакцинации против коронавируса и усиление мер по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям оккупированных Крыма и Донбасса.