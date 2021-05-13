Bloomberg: ЄС стурбований прагненням РФ інтегрувати території на Донбасі

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Згідно з цим документом, “на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України до складу Росії” спрямовані такі кроки Кремля, як організація нелегітимних виборів і роздача паспортів РФ жителям територій, контрольованих проросійськими сепаратистами.

Країнам ЄС пропонується підтримати Україну

У документі ЄС, вказує агентство, перераховуються ті можливих заходи, завдяки яким Україна може підвищити свою стійкість проти “російської агресії”. Зокрема, європейські країни могли б підтримати Україну в протидії “гібридним загрозам, в тому числі кіберзагрозам і дезінформації”, допомогти в вакцинації “особливо вразливих груп населення” та зміцненні української енергобезпеки.

Також пропонується вдосконалити дії, необхідні для того, щоб не визнавати паспорта РФ, видані жителям анексованого Криму і контрольованих сепаратистами територій на Донбасі. Нарешті, європейцям пропонується вивчити питання про можливу участь України в деяких проектах ЄС в області безпеки.

Серед представників країн-членів ЄС не було єдності при обговоренні цього документа, зазначає Bloomberg. Критики вказували, що в ньому недостатньо уваги приділено реформам, які необхідно провести Києву, зокрема, по боротьбі з корупцією. Крім того, співпраця в галузі безпеки вимагає більш ретельних консультацій.

Військові РФ все ще біля кордонів України

Раніше, 11 травня, Служба безпеки України повідомила, що біля кордонів України і в Криму, як і раніше залишаються близько 100 тисяч військових РФ. За даними Служби безпеки України (СБУ), біля кордонів України зосереджені “танки, літаки, бойові кораблі, вертольоти, батальйонні тактичні групи і групи ракетних військ і артилерії”.

Також стало відомо, що станом на 12 травня чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі складає близько 28 тисяч осіб.