Bloomberg: ЄС стурбований прагненням РФ інтегрувати території на Донбасі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 10000 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 30803 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 81422 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 166113 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 198337 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 176198 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168792 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114788 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89363 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 228900 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 66669 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 75712 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 92535 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33910 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 15505 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 196739 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 228900 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 318509 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 481498 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 726 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4164 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34425 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46189 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50672 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Bloomberg: ЄС стурбований прагненням РФ інтегрувати території на Донбасі

Київ • УНН

 • 17279 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Росія прагне "де-факто інтегрувати" частину території на сході України, йдеться у внутрішньому документі Євросоюзу, поширеному між країнами-членами ЄС, повідомляє в середу, 12 травня, агентство Bloomberg, передає УНН.

Bloomberg: ЄС стурбований прагненням РФ інтегрувати території на Донбасі

Цитата

Згідно з цим документом, “на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України до складу Росії” спрямовані такі кроки Кремля, як організація нелегітимних виборів і роздача паспортів РФ жителям територій, контрольованих проросійськими сепаратистами.

Країнам ЄС пропонується підтримати Україну

У документі ЄС, вказує агентство, перераховуються ті можливих заходи, завдяки яким Україна може підвищити свою стійкість проти “російської агресії”. Зокрема, європейські країни могли б підтримати Україну в протидії “гібридним загрозам, в тому числі кіберзагрозам і дезінформації”, допомогти в вакцинації “особливо вразливих груп населення” та зміцненні української енергобезпеки.

Також пропонується вдосконалити дії, необхідні для того, щоб не визнавати паспорта РФ, видані жителям анексованого Криму і контрольованих сепаратистами територій на Донбасі. Нарешті, європейцям пропонується вивчити питання про можливу участь України в деяких проектах ЄС в області безпеки.

Серед представників країн-членів ЄС не було єдності при обговоренні цього документа, зазначає Bloomberg. Критики вказували, що в ньому недостатньо уваги приділено реформам, які необхідно провести Києву, зокрема, по боротьбі з корупцією. Крім того, співпраця в галузі безпеки вимагає більш ретельних консультацій.

Військові РФ все ще біля кордонів України

Раніше, 11 травня, Служба безпеки України повідомила, що біля кордонів України і в Криму, як і раніше залишаються близько 100 тисяч військових РФ. За даними Служби безпеки України (СБУ), біля кордонів України зосереджені “танки, літаки, бойові кораблі, вертольоти, батальйонні тактичні групи і групи ракетних військ і артилерії”.

Також стало відомо, що станом на 12 травня чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі складає близько 28 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27