В ООС повідомили чисельність формувань бойовиків на Донбасі

Цитата

“На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, Російська Федерація продовжує утримувати угруповання у складі: 1-го та 2-го армійських корпусів, які оперативно підпорядковані 8 загальновійськовій армії та інтегровані до єдиної системи управління військами Південного військового округу збройних сил РФ. На даний час, до складу 1, 2 АК окупаційного угруповання військ противника входять 14 бойових бригад/полків та підрозділи забезпечення, загальною чисельністю близько 28 тис. осіб”, — повідомив Наєв.

Деталі

Крім цього, зі слів генерал-лейтенанта, для можливого посилення 1 та 2 армійських корпусів, на військових полігонах Ростовської області РФ перебувають з’єднання та військові частини 8 армії Південного ВО.

Для забезпечення бойових завдань російсько-окупаційних військ з території Росії продовжується постачання паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

За інформацією командування, з початку 2021 року, на тимчасово окуповану територію поставлено понад 33 тис. т паливно-мастильних матеріалів та понад 700 т боєприпасів.

Що було раніше

За даними Головного управління розвідки МОУ, в ОРДЛО з кінця лютого поточного року активізували агітаційні заходи серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів.