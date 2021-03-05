В ОРДЛО активізували агітацію з закликом вступати в лави бойовиків - розвідка

Деталі

"За інформацією ГУР МОУ, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ та пропагування військової служби у складі з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Окрім того, як зазначається розвідкою, "у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж та у сервісах обміну короткими повідомленнями телекомунікаційних мереж зросла інтенсивність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів".

Також у Міноборони зазначили, що Російська Федерація продовжує проводити заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям та взятим державою-агресором на себе зобов’язанням. "Зокрема, Російська Федерація нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України", - зазначили у Міноборони.

Доповнення

За даними української делегації у ТКГ, сьогодні, 5 березня, "внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар’їнки отримав поранення один військовослужбовець ЗС України". Йому надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.