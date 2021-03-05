Через ворожий обстріл на Донбасі поранено військового: Україна звернулась в ОБСЄ

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“Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар’їнка отримав поранення один військовослужбовець ЗС України. Йому надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ”, — повідомили в українській делегації.

Довідково

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. Протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.