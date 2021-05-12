В ООС сообщили численность формирований боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На сегодня численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, Российская Федерация продолжает удерживать группировки в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии и интегрированные в единую систему управления войсками Южного военного округа Вооруженных сил РФ. В настоящее время, в состав 1, 2 АК оккупационной группировки войск противника входят 14 боевых бригад/полков и подразделения обеспечения общей численностью около 28 тыс. человек”, — сообщил Наев.
Детали
Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта, для возможного усиления 1 и 2 армейских корпусов, на военных полигонах Ростовской области находятся соединения и воинские части 8 армии Южного ВО.
Для обеспечения боевых задач российско-оккупационных войск с территории России продолжается поставка горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
По информации командования, с начала 2021 года, на временно оккупированную территорию поставлено более 33 тыс. т горюче-смазочных материалов и более 700 т боеприпасов.
Что было раньше
По данным Главного управления разведки МОУ, в ОРДЛО с конца февраля текущего года активизировали агитационные мероприятия среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.