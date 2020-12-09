Кремль про питання води в анексованому Криму: ми робимо все можливе, але потрібен час
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Рішення проблеми з водопостачанням в окупованому Москвою Криму “вимагає часу, але для її вирішення прикладаються найбільш енергійні зусилля”. Про це заявив журналістам у середу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати публікацію в соцмережах депутатів Держдуми РФ, які запропонували американському підприємцю Ілону Маску переїхати в анексований Крим і “вирішити в регіоні проблему з водою”, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Я не знайомий з цією ініціативою, з цією пропозицією, — сказав представник Кремля. — Я, чесно кажучи, не знаю про його (Маска) спеціалізацію в рішенні проблем води”.
Пєсков нагадав, що ситуація з питною водою в анексованому українському Криму є дуже серйозною проблемою, а “в умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка цього російського регіону (як вважають в Москві — ред.), страждають і громадяни, і туристи” . “Робиться все можливе, щоб наслідки цього дефіциту води мінімізувати, але вони все одно відчуваються”, — констатував прес-секретар глави Кремля.
Він нагадав, що президент Володимир Путін проводив спеціальну нараду по цій темі, були дані доручення, після чого віце-прем’єр Марат Хуснуллін доповідав про розробку плану по заповненню дефіциту води в регіоні.
“Для цього потрібен час, але прикладаються всі можливі енергійні зусилля для цього”, — запевнив Пєсков.
Раніше уряд Росії виділив більше 8 млрд рублів “на створення опріснювачів води” в анексованих Криму і Севастополі. Також знову вирішив “виділити кошти на водопостачання” анексованого Криму, на цей раз 50 млрд рублів, а на початку жовтня постановив “виділити більше 5 млрд рублів для водопостачання” захопленого півострова.