Кремль о вопросе воды в аннексированном Крыму: мы делаем все возможное, но нужно время

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Решение проблемы с водоснабжением в оккупированном Москвой Крыму “требует времени, но для ее решения прикладываются самые энергичные усилия”. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию в соцсетях депутатов Госдумы РФ, предложивших американскому предпринимателю Илону Маску переехать в аннексированный Крым и “решить в регионе проблему с водой”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.