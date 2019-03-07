Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією "чорний список" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Члени Комітету постійних представників ЄС (COREPER) розкритикували критерії, на основі яких складено список, назвавши їх непрозорими і непереконливими, повідомляють європейські ЗМІ.
У ЄС, зокрема, виступають проти включення до "чорного списку" Саудівської Аравії і чотирьох територій, що належать США, - Віргінські острови, Американське Самоа, Пуерто-Ріко і Гуам.
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13 лютого Єврокомісія представила перелік країн і територій, де, за її висновком, спостерігаються суттєві недоліки в сфері боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму. Планується рекомендувати країнам ЄС ретельно перевіряти фінансові операції за участю фізичних і юридичних осіб, включаючи фінансові інститути, з цих держав і територіальних утворень.
Список складено за результатами аналізу, проведеного з урахуванням критеріїв П'ятої директиви ЄС, що регулює боротьбу з відмиванням грошей, і включає, зокрема, Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Сирію, Лівію, Туніс, Ємен, Північну Корею, Багамські острови, Панаму, Ефіопію, Гану і Нігерію.
Схвалений Єврокомісією список повинен бути підтриманий Європарламентом і Радою ЄС на рівні міністрів. Як очікується, голосування щодо документу відбудеться 7 березня на полях засідання очільників МВС країн ЄС.
Раніше джерела повідомляли, що Європарламент і Рада ЄС збираються заблокувати цей складений Єврокомісією "чорний список".