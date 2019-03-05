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Євросоюз може розширити "чорний список" офшорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Влада Євросоюзу підготувала новий проект чорного списку офшорів, які не приймають належних заходів для забезпечення фінансової прозорості і боротьби з податковими злочинами. Як повідомило у вівторок з посиланням на джерела агентство Reuters, в перелік додані 10 держав і територій, інформує УНН.

Як зазначає агентство, новий список може бути схвалений на рівні послів ЄС вже в середу. У нього пропонується внести Оман, острови в Тихому океані і Карибському басейні, все ще розглядається питання про додавання до переліку ОАЕ і Бермудських островів.

Європейський чорний список офшорів був створений в грудні 2017 року, після серії великих корупційних скандалів, в ході яких у ЗМІ потрапили матеріали про офшорні рахунки європейських політиків і керівників державних структур, які використовували їх з метою ухилення від податків. Спочатку в списку було 17 найменувань. Зараз в чорному списку ЄС залишилися п’ять держав і територій: Американське Самоа, Гуам, Самоа, Тринідад і Тобаго, а також Американські Віргінські острови.

Як повідомляв УНН, у ЄС планують скасувати “чорний список” країн з відмивання грошей та фінансування тероризму.

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