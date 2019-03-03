У ЄС планують скасувати "чорний список" країн з відмивання грошей та фінансування тероризму

У Вашингтоні спочатку критикували ініціативу Єврокомісії, оскільки в списку опинилися Американські Віргінські острови, а також Гуам, Американське Самоа і Пуерто-Ріко. При цьому вказувалося, що включені в список держави і території не мали достатньо часу для того, щоб висунути свої аргументи проти.

Єврокомісар з юридичних питань Віра Йоурова, відомство якої готувало список, вже висловила співчуття у зв’язку з позицією Ради ЄС. Її представниця Міна Андрєєва наголосила, що країни включалися в нього після тривалих консультацій, які проходили в минулому році.

Прихильники списку також критикували деякі держави (в тому числі Велику Британію) за спроби домогтися виключення з нього Саудівської Аравії. У Лондоні подібні звинувачення відкинули, заявивши, що Сполучене Королівство завжди виступало проти відмивання грошей. Однак, як повідомляє Politico, відомо, що король Саудівської Аравії Салман Абдулазіз Аль Сауд дійсно звертався до Ради ЄС з проханням переглянути позицію Єврокомісії.

Нагадуємо, ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.