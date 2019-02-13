ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає УНН.
До списку увійшли такі країни та території: Афганістан, Американська Самоа, Багами, Ботсвана, КНДР, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські острови США, а також Ємен.
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Як повідомляв УНН, українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро.
Раніше, у США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей.