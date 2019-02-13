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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає УНН.

До списку увійшли такі країни та території: Афганістан, Американська Самоа, Багами, Ботсвана, КНДР, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські острови США, а також Ємен.

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