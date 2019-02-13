ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма

В список вошли такие страны и территории: Афганистан, Американская Самоа, Багамы, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, а также Йемен.



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Как сообщал УНН, украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро.



Ранее, в США россиянку обвинили по делу о отмывания денег.