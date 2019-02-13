ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72804 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99471 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134419 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133155 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131157 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125735 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162890 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма

ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает УНН.

В список вошли такие страны и территории: Афганистан, Американская Самоа, Багамы, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, а также Йемен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

Как сообщал УНН, украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро.

Ранее, в США россиянку обвинили по делу о отмывания денег.

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