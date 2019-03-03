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В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС оказывают США и Саудовская Аравия, передает УНН.

В Вашингтоне изначально критиковали инициативу Еврокомиссии, поскольку в списке оказались Американские Виргинские острова, а также Гуам, Американское Самоа и Пуэрто-Рико. При этом указывалось, что включенные в список государства и территории не имели достаточно времени для того, чтобы выдвинуть свои аргументы против.

Еврокомиссар по юридическим вопросам Вера Йоурова, ведомство которой готовило список, уже выразила сожаление в связи с позицией Совета ЕС. Ее представитель Мина Андреева подчеркнула, что страны включались в него после продолжительных консультаций, которые проходили в прошлом году.

Сторонники списка также критиковали некоторые государства (в том числе Великобританию) за попытки добиться исключения из него Саудовской Аравии. В Лондоне подобные обвинения отвергли, заявив, что Соединенное Королевство всегда выступало против отмывания денег. Однако, как сообщает Politico, известно, что король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз Аль Сауд действительно обращался в Совет ЕС с просьбой пересмотреть позицию Еврокомиссии.

Напоминаем, ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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