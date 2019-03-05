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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 121653 просмотра

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Евросоюз может расширить "черный список" оффшоров

Евросоюз может расширить "черный список" оффшоров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Власти Евросоюза подготовили новый проект черный список оффшоров, которые не принимают надлежащие меры для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Как сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters, в перечень добавлены 10 государств и территорий, информирует УНН.

Как отмечает агентство, новый список может быть одобрен на уровне послов ЕС уже в среду. В него предлагается внести Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне, все еще рассматривается вопрос о добавлении в перечень ОАЭ и Бермудских островов.

Европейский черный список офшоров был создан в декабре 2017 года, после серии крупных коррупционных скандалов, в ходе которых в СМИ попали материалы об офшорных счетах европейских политиков и руководителей государственных структур, использовавших их с целью уклонения от налогов. Изначально в списке было 17 наименований. Сейчас в черном списке ЕС остались пять государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

Как сообщал УНН, в ЕС планируют отменить “черный список” стран по отмыванию денег и финансированию терроризма.

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