Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией "черный список" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Члены Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными, сообщают европейские СМИ.
В ЕС, в частности, выступают против включения в "черный список" Саудовской Аравии и четырех принадлежащих США территорий - Виргинские острова, Американское Самоа, Пуэрто-Рико и Гуам.
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13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Планируется рекомендовать странам ЕС тщательно проверять финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств и территориальных образований.
Список составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег, и включает, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирию, Ливию, Тунис, Йемен, Северную Корею, Багамские острова, Панаму, Эфиопию, Гану и Нигерию.
Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров. Как ожидается, голосование по документу состоится 7 марта на полях заседания глав МВД стран ЕС.
Ранее источники сообщали, что Европарламент и Совет ЕС собираются заблокировать этот составленный Еврокомиссией "черный список".