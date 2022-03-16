Країни НАТО знову зберуться на позачерговому засіданні через ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні міністри оборони країн-членів НАТО зберуться на позачерговому засіданні, щоб підтримати Україну, а також обговорити додаткові заходи для посилення безпеки Альянсу. До них доєднаються представники з України, Грузії, Фінляндії, Швеції та Євросоюзу, пише УНН з посиланням на допис британської делегації в НАТО.
Цитата
“Напередодні #DefMin генсек Єнс Стогтенберг підкреслив багаторічне партнерство з Україною та сильну підтримку союзників у нинішній кризі. Сьогодні міністри обговорять додаткові заходи для посилення безпеки союзників. приєднаються до обговорень”, - йдеться у дописі в Twitter.
Деталі
Під час пресконференції у вівторок, 15 березня, Столтенберг зазначив, що міноборони НАТО зустрінуться у “визначальний для нашої безпеки момент”. Припускають, що під час зустрічі вони обговорять “низку конкретних заходів для зміцнення безпеки союзників у довгостроковій перспективі”.
Як заявив генсек, це може включати ще більше посилення у східній частині Альянсу, а також збільшення повітряного та військово-морського розгортання, посилення протиповітряної та протиракетної оборони, кіберзахисту та збільшення навчань. Це призведе до збільшення витрат на сектор оборони, підсумував Столтенберг.
Нагадаємо
Генсек НАТО скликає позачерговий саміт 24 березня. Головною темою стане напад рф на Україну.