Страны НАТО снова соберутся на внеочередном заседании из-за ситуации в Украине

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“Накануне #DefMin генсек Йенс Стогтенберг подчеркнул многолетнее партнерство с Украиной и сильную поддержку союзников в нынешнем кризисе. Сегодня министры обсудят дополнительные меры для усиления безопасности союзников. Присоединятся к обсуждениям", - говорится в заметке в Twitter.

Детали

Во время пресс-конференции во вторник, 15 марта, Столтенберг отметил, что минобороны НАТО встретятся в “определяющий момент для нашей безопасности”. Предполагают, что во время встречи они обсудят “ряд конкретных мер для укрепления безопасности союзников в долгосрочной перспективе”.

Как заявил генсек, это может включать еще большее усиление в восточной части Альянса, а также увеличение воздушного и военно-морского развертывания, усиление противовоздушной и противоракетной обороны, киберзащиты и увеличение учений. Это приведет к увеличению расходов на сектор обороны, подытожил Столтенберг.

Напомним

Генсек НАТО созывает внеочередной саммит 24 марта. Главной темой станет нападение рф на Украину.