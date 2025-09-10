Красива осінь на більшій частині України, але вітряна прохолода на заході: Діденко про погоду 11 вересня
Київ • УНН
11 вересня в більшості областей України очікується суха та сонячна погода з температурою до +28 градусів. Натомість західні регіони, особливо Карпати, зіткнуться з дощами, вітром та прохолодою до +17+22 градусів.
Температура повітря в більшості областей становитиме до +28 градусів. Але в Карпатах - очікуються істотні вітер та дощ. Про це розповіла у новому прогнозі метеорологиня Наталя Діденко.
Деталі
11-го вересня, атмосферний фронт зумовить різноманітну погоду в Україні.
Діденко зазначила, що більшість території перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені. За словами метеорологині, "очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем". Але в західних областях України, очікується дощ, вітер та прохолодна погода.
Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними!
На заході температура повітря становитиме +17+22 градуси. Втім у більшості областей - протягом дня 11 вересня буде +23+28 градусів.
Погода в столиці
У Києві у четвер - без дощу, із сонечком, вдень повітря прогріється до +24 градусів.
Надалі дощів в Україні буде мало, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів.
Виключення - західні області, де дощі продовжаться. Також Діденко попередила про тумани.
Нагадаємо
10 вересня в Україні погода також різна: західні регіони з дощем та грозами, а ось південь та схід мають суху та теплу погоду.