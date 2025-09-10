Красива осінь на більшій частині України, але вітряна прохолода на заході: Діденко про погоду 11 вересня

$41.120.13
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Красива осінь на більшій частині України, але вітряна прохолода на заході: Діденко про погоду 11 вересня

Київ • УНН

 • 136 перегляди

11 вересня в більшості областей України очікується суха та сонячна погода з температурою до +28 градусів. Натомість західні регіони, особливо Карпати, зіткнуться з дощами, вітром та прохолодою до +17+22 градусів.

Красива осінь на більшій частині України, але вітряна прохолода на заході: Діденко про погоду 11 вересня

Температура повітря в більшості областей становитиме до +28 градусів. Але в Карпатах - очікуються істотні вітер та дощ. Про це розповіла у новому прогнозі метеорологиня Наталя Діденко.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку синоптика.

Деталі

11-го вересня, атмосферний фронт зумовить різноманітну погоду в Україні.

Діденко зазначила, що більшість території перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені. За словами метеорологині, "очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем". Але в західних областях України, очікується дощ, вітер та прохолодна погода.

Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними! 

- підкреслила синоптик. 

На заході температура повітря становитиме +17+22 градуси. Втім у більшості областей - протягом дня 11 вересня буде +23+28 градусів.

Погода в столиці 

У Києві у четвер - без дощу, із сонечком, вдень повітря прогріється до +24 градусів.

- передає Діденко.

Надалі дощів в Україні буде мало, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів.

Виключення - західні області, де дощі продовжаться. Також Діденко попередила про тумани.

Нагадаємо

10 вересня в Україні погода також різна: західні регіони з дощем та грозами, а ось південь та схід мають суху та теплу погоду.

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Україна
Київ