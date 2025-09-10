$41.120.13
Эксклюзив
10:41 • 4144 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 15030 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 18355 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 16504 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 23503 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18462 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44780 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 89026 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74413 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83810 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 4108 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 7246 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 15007 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 18344 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 89016 просмотра
Красивая осень на большей части Украины, но ветреная прохлада на западе: Диденко о погоде 11 сентября

Киев • УНН

 • 112 просмотра

11 сентября в большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода с температурой до +28 градусов. Однако западные регионы, особенно Карпаты, столкнутся с дождями, ветром и прохладой до +17+22 градусов.

Красивая осень на большей части Украины, но ветреная прохлада на западе: Диденко о погоде 11 сентября

Температура воздуха в большинстве областей составит до +28 градусов. Но в Карпатах - ожидаются существенные ветер и дождь. Об этом рассказала в новом прогнозе метеоролог Наталья Диденко.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу синоптика.

Детали

11 сентября атмосферный фронт обусловит разнообразную погоду в Украине.

Диденко отметила, что большая часть территории будет находиться среди настоящей красивой ранней осени. По словам метеоролога, "ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем". Но в западных областях Украины ожидается дождь, ветер и прохладная погода.

Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными!

- подчеркнула синоптик.

На западе температура воздуха составит +17+22 градуса. Впрочем, в большинстве областей - в течение дня 11 сентября будет +23+28 градусов.

Погода в столице

В Киеве в четверг - без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 градусов.

- передает Диденко.

В дальнейшем дождей в Украине будет мало, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов.

Исключение - западные области, где дожди продолжатся. Также Диденко предупредила о туманах.

Напомним

10 сентября в Украине погода также разная: западные регионы с дождем и грозами, а вот юг и восток имеют сухую и теплую погоду.

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Украина
Киев