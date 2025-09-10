Красивая осень на большей части Украины, но ветреная прохлада на западе: Диденко о погоде 11 сентября
11 сентября в большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода с температурой до +28 градусов. Однако западные регионы, особенно Карпаты, столкнутся с дождями, ветром и прохладой до +17+22 градусов.
Температура воздуха в большинстве областей составит до +28 градусов. Но в Карпатах - ожидаются существенные ветер и дождь. Об этом рассказала в новом прогнозе метеоролог Наталья Диденко.
11 сентября атмосферный фронт обусловит разнообразную погоду в Украине.
Диденко отметила, что большая часть территории будет находиться среди настоящей красивой ранней осени. По словам метеоролога, "ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем". Но в западных областях Украины ожидается дождь, ветер и прохладная погода.
Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными!
На западе температура воздуха составит +17+22 градуса. Впрочем, в большинстве областей - в течение дня 11 сентября будет +23+28 градусов.
Погода в столице
В Киеве в четверг - без дождя, с солнышком, днем воздух прогреется до +24 градусов.
В дальнейшем дождей в Украине будет мало, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов.
Исключение - западные области, где дожди продолжатся. Также Диденко предупредила о туманах.
