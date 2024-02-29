Країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що всі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у майбутньому Глобальному саміті миру в Швейцарії.
Усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який має пройти у Швейцарії. Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Як розповів Зеленський, що вдалося провести вже другий саміт у форматі Україна – Південно-Східна Європа, де були відбулися зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії.
Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії. І вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за результатами візитів до Балканських країн є нові оборонні домовленості, нові пакети допомоги, а також домовленості щодо спільного виробництва з партнерами.