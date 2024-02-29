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Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 18:02  •  19996 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все страны Юго-Восточной Европы примут участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Все страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира, который должен пройти в Швейцарии. Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как рассказал Зеленский, что удалось провести уже второй саммит в формате Украина - Юго-Восточная Европа, где были состоялись встречи с представителями Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Сербии.

Все детали сейчас публично озвучивать не стоит, но могу сказать: удалось достичь именно того, на что мы и рассчитывали. Плюс все участники саммита, все страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - первом саммите по Формуле мира на уровне лидеров. Он запланирован в Швейцарии. И уже видим возможности для широкого представительства стран мира

 - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам визитов в Балканские страны есть новые оборонные договоренности, новые пакеты помощи, а также договоренности по совместному производству с партнерами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

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