Країни "Групи семи" планують посилити правила імпорту російської нафти
Київ • УНН
Країни G7 посилять правила обмеження цін на імпорт російської нафти, вимагаючи від імпортерів надавати підтвердження щодо кожного окремого вантажу, що він відповідає ціновим обмеженням, а не на період дії контрактів на транспортування.
Країни "Групи семи" (G7) з 20 грудня посилять правила обмеження цін на імпорт російської нафти, повідомляє Nikkei, пише УНН.
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Зазначається, що судноплавні та страхові компанії, які працюють з продавцями нафти, повинні будуть для кожного вантажу отримувати від імпортера підтвердження того, що він дотримується граничних цін.
Раніше просили підтвердження за кожен період дії договорів перевезення. Тепер необідно буде письмове засвідчення за кожне завантаження.
Від імпортерів, підозрюваних у перевищенні граничної ціни, вимагатимуть надати детальну інформацію про витрати, пов'язані з експортними процедурами, транспортні витрати і страхові внески.
Як зазначається, про посилення обмежень домовились країни "Групи семи", Європейського союзу і Австралія.
Нагадаємо
Стеля цін на російську нафту була запроваджена в грудні 2022 року у відповідь на вторгнення рф в Україну. Його мета - скоротити доходи росії від нафтовидобувних країн і зменшити фінансування рфвійськових дій.
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