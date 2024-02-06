Страны "Группы семи" планируют ужесточить правила импорта российской нефти

Страны "Группы семи" (G7) с 20 декабря ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти, сообщает Nikkei, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что судоходные и страховые компании, которые работают с продавцами нефти, должны будут для каждого груза получать от импортера подтверждение того, что он придерживается предельных цен.

Ранее просили подтверждение за каждый период действия договоров перевозки. Теперь необходимо будет письменное заверение за каждую погрузку.

От импортеров, подозреваемых в превышении предельной цены, будут требовать предоставить подробную информацию о расходах, связанных с экспортными процедурами, транспортных расходах и страховых взносах.

Как отмечается, об усилении ограничений договорились страны "Группы семи", Европейского союза и Австралия.

Напомним

Потолок цен на российскую нефть был введен в декабре 2022 года в ответ на вторжение рф в Украину. Его цель - сократить доходы россии от нефтедобывающих стран и уменьшить финансирование рфвоенных действий.

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