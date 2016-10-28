Крадіїв, які на 80 тис. грн обчистили селян, упіймали на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Серійних злодіїв, які грабували селян у трьох районах Рівненської області, затримали оперативники. Протягом останніх півроку 24-річний та 31-річний чоловіки пограбували будинків на 80 тис. грн, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Обоє чоловіків були неодноразово судимі за злочини майнового характеру. Старший із чоловіків лише минулого року звільнився із виправної колонії.
Проживали в знайомих у Дубенському районі, роз’їжджали селами із пропозиціями купити горіхи, пір’я та гарбузове насіння. Ті господарства, де на час їхніх «рейдів» не було людей, і грабували. До будинків проникали за допомогою віджиму пластикових вікон. Крадені речі здавали у ломбарди.
На місці скоєння згаданих злочинів правоохоронці вилучили низку слідів, за якими згодом експерти-криміналісти визначили особи крадіїв.
За усіма фактами крадіжок з проникненням у помешкання були відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.
Нагадаємо, пенсіонерка з Рівного віддала шахраям 65 тис. грн за “порятунок” сина.