Воров, которые на 80 тыс. грн обокрали селян, поймали в Ровенской области

Оба мужчины были неоднократно судимы за преступления имущественного характера. Старший из мужчин только в прошлом году освободился из исправительной колонии.

Проживали у знакомых в Дубенском районе, разъезжали по селам с предложениями купить орехи, перья и тыквенные семечки. Те хозяйства, где во время их "рейдов" не было людей, и грабили. В дома проникали с помощью отжима пластиковых окон. Краденые вещи сдавали в ломбарды.

На месте совершения упомянутых преступлений правоохранители изъяли ряд следов, по которым впоследствии эксперты-криминалисты определили личности воров.

По всем фактам краж с проникновением в жилище были открыты уголовные производства по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит до 6 лет заключения.

Напомним, пенсионерка из Ровно отдала мошенникам 65 тыс. грн за "спасение" сына.