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Міжнародна група з гуманітарних питань відвідала КПВВ "Станиця Луганська"

Міжнародна група з гуманітарних питань відвідала КПВВ "Станиця Луганська"

Київ • УНН

 • 9802 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відвідала міжнародна делегація на чолі з депутатом Бундестагу, зовнішньополітичним речником фракції "Ліві" Штефаном Лібіхом. Про це у Facebook повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.

"В межах дводенного візиту до району проведення операції Об'єднаних сил представники іноземної делегації на чолі з депутатом Бундестагу, зовнішньополітичним речником фракції "Ліві" Штефаном Лібіхом ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Робоча група у складі керівника відділу Європа Фонду імені Р.Люксембург в Україні Йоганни Буссемер, проект-менеджера Фонду імені Р.Люксембург Філіппа Гліше та інших обговорила з українськими представниками актуальні питання щодо поточної гуманітарної ситуації в пункті пропуску. Також поспілкувалися на життєво важливі теми з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним, зазначили у штабі.

Делегати побачили, як відбувається процес перетину лінії розмежування, а також поспілкувалися з громадянами.

Також очікується, що 26 серпня іноземна делегація відвідає міста Слов’янськ, Лисичанськ, де ознайомиться з діяльністю міжнародних та громадських організацій.

Звіт про поїздку в Україну робоча група згодом представить європейській громадськості та членам урядів Німеччини та Європарламенту.

Нагадаємо, українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській до початку синхронних робіт з боку окупантів.

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