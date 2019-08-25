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Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд в Станиці Луганській

Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд в Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській до початку синхронних робіт з боку окупантів. Про це штаб ООС повідомляє з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації, передає УНН.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 25 серпня 2019 року, в черговий раз, піротехнічний підрозділ української сторони, в кількості 3 чоловіки, розпочали обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт на ділянці Станиця Луганська”, — повідомили у штабі ООС.

Повідомляється, що станом ранок 25 серпня зі сторони окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводиться.

“Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на нашій стороні та заходів, які проводяться.

Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня, підрозділ ДСНС України розпочав демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської в рамках підготовки до ремонту мосту. Демонтаж має відбутися у відповідності до раніше досягнути домовленостей під час зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Українські Національні Новини

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