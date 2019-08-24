СЦКК: українська сторона розпочала демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українська сторона розпочала демонтаж першої фортифікаційної споруди під Станицею Луганською - демонтовано 10 одиниць покришок на ближньому, до зруйнованого мосту, опорному пункті. Станом на 12:00 з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводиться. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, поширеній пресцентром ООС, передає УНН.