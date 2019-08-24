СЦКК: українська сторона розпочала демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українська сторона розпочала демонтаж першої фортифікаційної споруди під Станицею Луганською - демонтовано 10 одиниць покришок на ближньому, до зруйнованого мосту, опорному пункті. Станом на 12:00 з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводиться. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, поширеній пресцентром ООС, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК повідомляє, що 24 серпня 2019 року, група підрозділу ДСНС України розпочала роботи щодо обстеження фортифікаційної споруди опорного пункту, в районі населеного пункту Станиця Луганська, на наявність вибухонебезпечних предметів з правої сторони від дороги у напрямку незаконних збройних формувань РФ. Після обстеження о 10:35 вказана група ДСНС розпочала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближньому, до зруйнованого мосту, опорному пункті", - вказано у заяві.
У заяві вказано, що "у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи".
"Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на нашій стороні та заходів, які проводяться. Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували хід робіт, які проводить українська сторона біля зруйнованого мосту", - йдеться у заяві.
"Зазначаємо, що станом на 12:00 годину з боку окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводиться, як видно на фото. Наголошуємо, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання, російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями, розпочати практичні заходи по демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій по ремонту зруйнованої частини мосту", - додали у штабі.
Раніше в СЦКК заявляли про готовність української сторони до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською.