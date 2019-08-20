СЦКК: українська сторона готова до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд поблизу КПВВ "Станиця Луганська" вже 20 серпня, однак це можливо лише у випадку виконання бойовиками того ж. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, поширеній пресцентром ООС, передає УНН.