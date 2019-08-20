СЦКК: українська сторона готова до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд поблизу КПВВ "Станиця Луганська" вже 20 серпня, однак це можливо лише у випадку виконання бойовиками того ж. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, поширеній пресцентром ООС, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська... 20 серпня 2019 року українська сторона готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ "Станиця Луганська", та до початку робіт, безпосередньо, по відновленню зруйнованого мосту", - вказано у заяві СЦКК.
Зазначені роботи, як повідомляється, проводитимуться у межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
"Варто зазначити, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та відновлювальних робіт на зазначеній ділянці", - додали у СЦКК.
Нагадаємо, 19 серпня у СЦКК заявили, що бойовики зривають демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською.