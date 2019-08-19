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СЦКК: бойовики зривають демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською

СЦКК: бойовики зривають демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Бойовики затягують роботи зі сторони тимчасово окупованої території поблизу Станиці Луганської у Луганській області, що унеможливлює початок демонтажу фортифікаційних споруд у цьому районі. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, оприлюдненій пресцентром ООС, передає УНН.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона готова провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд. Проте, зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - вказали у штабі.

Як зазначається у заяві, "дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів".

"Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської", - додали у штабі.

Раніше у СЦКК повідомили, що  бойовики зірвали заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ.

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