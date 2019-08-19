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СЦКК: боевики срывают демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

СЦКК: боевики срывают демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

Киев  •  УНН

 • 14618 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Боевики затягивают работы по стороны временно оккупированной территории вблизи Станицы Луганской в Луганской области, что делает невозможным начало демонтажа фортификационных сооружений в этом районе. Об этом говорится в заявлении украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, обнародованном пресс-центром ООС, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в связи с завершением изъятия взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений. Однако, по стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении о продолжении работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы", - указали в штабе.

Как отмечается в заявлении, "действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий".

"Отметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - добавили в штабе.

Ранее в СЦКК сообщили, что боевики сорвали мероприятия для установки камеры СММ ОБСЕ.

Украинские Национальные Новости

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