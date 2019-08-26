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6 марта, 19:19 • 119624 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130296 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121421 просмотра

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Международная группа по гуманитарным вопросам посетила КПВВ "Станица Луганская"

Международная группа по гуманитарным вопросам посетила КПВВ "Станица Луганская"

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" посетила международная делегация во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом. Об этом на в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

"В рамках двухдневного визита в район проведения операции Объединенных сил представители иностранной делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Рабочая группа в составе руководителя отдела Европа Фонда имени Р.Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р.Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.

Делегаты увидели, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также пообщались с гражданами.

Ожидается, что 26 августа иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.

Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента.

Напомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны оккупантов.

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