Международная группа по гуманитарным вопросам посетила КПВВ "Станица Луганская"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" посетила международная делегация во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом. Об этом на в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"В рамках двухдневного визита в район проведения операции Объединенных сил представители иностранной делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Рабочая группа в составе руководителя отдела Европа Фонда имени Р.Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р.Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.
Делегаты увидели, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также пообщались с гражданами.
Ожидается, что 26 августа иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.
Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента.
Напомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны оккупантов.