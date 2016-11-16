Кожен третій українець готовий відмовитися від сплати хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дослідження “Барометр Світової Корупції” за 2016 рік від Transparency International виявило, що 29% українців для того, аби зупинити корупцію, готові відмовитися від сплати хабарів, передає УНН.
Згідно з опитуванням, проблема корупції досі лишається у трійці найактуальніших для нашої держави — це засвідчили 56% респондентів. На питання, чи знизився рівень корупції за останні чотири роки, 72% українців відповіли заперечно. Спроби Уряду змінити цю ситуацію 86% опитаних оцінюють негативно. При цьому, 49% українців вважають, що заможні люди впливають на Уряд у власних інтересах, і пропонують запровадити більш жорсткі правила, аби цьому запобігти, а 67% впевнені в необхідності заборонити компаніям фінансувати політичні партії та кандидатів.
Найкорумпованішими українці назвали: державних службовців (65%), парламент (64%), працівників податкової сфери (62%), суддів (61%), президента та прем’єр-міністра (60%), представників місцевих органів влади (55%), поліцію (54%), керівників бізнесу (46%), релігійних лідерів (32%).
Як повідомляв УНН, співробітники прокуратури Києва спільно з Нацполіцією затримали під час одержання 10 тисяч 400 гривень хабара слідчого одного з районних управлінь поліції Києва.