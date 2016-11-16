Каждый третий Украинец готов отказаться от уплаты взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Исследование "Барометр Мировой Коррупции" за 2016 от Transparency International показало, что 29% украинцев для того, чтобы остановить коррупцию, готовы отказаться от уплаты взяток, передает УНН.
Согласно опросу, проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для нашего государства - это показали 56% респондентов. На вопрос, есть ли снижение коррупции за последние четыре года, 72% украинцев ответили отрицательно. Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных оценивают отрицательно. При этом, 49% считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить, а 67% уверены в необходимости запретить компаниям финансировать политические партии и кандидатов.
Коррумпированными украинцы назвали: государственных служащих (65%), парламент (64%), работников налоговой сферы (62%), судей (61%), президента и премьер-министра (60%), представителей местных органов власти (55% ), полицию (54%), руководителей бизнеса (46%), религиозных лидеров (32%).
Как сообщал УНН, сотрудники прокуратуры Киева совместно с Нацполицией задержали во время получения 10 400 гривен взятки следователя одного из районных управлений полиции Киева .