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15 марта, 19:03 • 109800 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151429 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128199 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102708 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97869 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Каждый третий Украинец готов отказаться от уплаты взятки

Каждый третий Украинец готов отказаться от уплаты взятки

Киев • УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Исследование "Барометр Мировой Коррупции" за 2016 от Transparency International показало, что 29% украинцев для того, чтобы остановить коррупцию, готовы отказаться от уплаты взяток, передает УНН.

Согласно опросу, проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для нашего государства - это показали 56% респондентов. На вопрос, есть ли снижение коррупции за последние четыре года, 72% украинцев ответили отрицательно. Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных оценивают отрицательно. При этом, 49% считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить, а 67% уверены в необходимости запретить компаниям финансировать политические партии и кандидатов.

Коррумпированными украинцы назвали: государственных служащих (65%), парламент (64%), работников налоговой сферы (62%), судей (61%), президента и премьер-министра (60%), представителей местных органов власти (55% ), полицию (54%), руководителей бизнеса (46%), религиозных лидеров (32%).

Как сообщал УНН, сотрудники прокуратуры Киева совместно с Нацполицией задержали во время получения 10 400 гривен взятки следователя одного из районных управлений полиции Киева .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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