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Козацька "Чайка": Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Козацька "Чайка": Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Київ • УНН

 • 22835 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Google присвятив дудл Дню Незалежності України, який святкується сьогодні, 24 серпня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Тематичним малюнком дудла стала козацька чайка — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI–XVII ст., на вітрилах якого зображений тризуб. Зображення виконано у синьо-жовтих кольорах.

При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами “День незалежності України 2021”.

Цитата

“Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI -XVII ст. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу над іншими суднами”, — йдеться в описі до дудлу.

Доповнення

Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності — 30 років. З цієї нагоди у столиці запланована низка урочистих подій із міжнародними гостями.

У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

Довідка

Цього дня 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності.

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