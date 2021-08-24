Козацька "Чайка": Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Google присвятив дудл Дню Незалежності України, який святкується сьогодні, 24 серпня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Тематичним малюнком дудла стала козацька чайка — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI–XVII ст., на вітрилах якого зображений тризуб. Зображення виконано у синьо-жовтих кольорах.
При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами “День незалежності України 2021”.
Цитата
“Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI -XVII ст. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу над іншими суднами”, — йдеться в описі до дудлу.
Доповнення
Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності — 30 років. З цієї нагоди у столиці запланована низка урочистих подій із міжнародними гостями.
У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.
Довідка
Цього дня 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності.