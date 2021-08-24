Як у найбільших містах України святкуватимуть День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Як саме відзначатимуть цей день у різних містах, розповідає УНН.
Львів
08:00-09:00 — вшанування учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на Личаківському кладовищі. Початок на 67-му полі почесних поховань;
09:20-09:50 — молитва за Україну у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла;
10:00-11:45 — трансляція військового параду з Києва на площі біля пам’ятника Т.Шевченку;
18:00 — 23:00 — святковий концерт присвячений 30-й річниці Незалежності. На сцені виступатимуть Аркадій Войтюк, NAVKA, PATSYKI Z FRANEKA, KALUSH, ALYONA ALYONA. Вхід на концерт — вільний.
Також з нагоди 30-ї річниці Незалежності запланована низка заходів у закладах культури області (виставки, флешмоби, круглі столи, концертні програми, фестивалі).
Одеса
8:00-14:00 — забіг у вишиванках (парк Шевченка).
9:00 — церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Після цього розпочнеться Марш захисників та патріотів України, учасники якого пройдуть вулицями Одеси за маршрутом:
Театральна площа — вул. Рішельєвська — вул. Пантелеймонівська — Привокзальний провулок — Італійський бульвар — Куликове поле — вул. Канатна — сквер Героїв Небесної Сотні — меморіальний камінь на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси.
11:00 — урочисте проходження бойових кораблів, проліт авіації, показ повітряного, морського та статистичного озброєння і військової техніки (мис Малий фонтан та Морський вокзал).
12:30 — відбудеться презентація Алеї ім. Т.Г. Шевченка (парк Шевченка).
Біля естрадного майданчика “Ракушка” (парк ім. Т.Г. Шевченка) відбудеться захід “Національний рекорд України: наймасовіша дегустація кондитерських виробів “БКК від Шефа”. Завершиться святкування Дня Незалежності України великим гала-концертом на Потьомкінських сходах (19:00) та святковим феєрверком.
Святкові заходи до 30-ї річниці незалежності України відбудуться в усіх районах міста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна святкує 30-річчя Незалежності: програма заходів у столиці
Харків
9:00 — покладання квітів до пам’ятника Незалежності в саду Шевченка.
У літературному музеї відкриють виставку “30 кроків Незалежності по-харківськи”. Там представлять банери, фотографії та розповіді учасників історичних подій від 1990-х до сьогодні.
14:00 — відкриття оглядового майданчика на будівлі “Держпрому”.
17:00 — концерт біля Оперного театру.
18:00 — Марш захисників України. Учасники пройдуть вулицею Сумською від майдану Конституції до пам’ятника Шевченку.
У парку ім. Горького заплановані святкування Дня Незалежності на головній сцені.
Дніпро
7:30-17:00 — виставка різних видів українського декоративно-ужиткового мистецтва (сквер Героїв).
10:00-22:00 — фестиваль “Be healthy. Здоровий ти — здорове місто”. Спеціальний гість — Дмитро Карпачов. Із суші викладуть прапор України завдовжки 15 метрів (сквер “Прибережний”, що на ж/м Перемога).
14:30-15:00 — флешмоб “Прапор України”. Учасники розгорнуть 50-метровий державний стяг (парк ім. Тараса Шевченка).
15:00-18:00 — міська дитячо-патріотична гра “Котигорошко-2021”. Цьогорічна тема — “Українські традиційні свята” (парк ім. Тараса Шевченка).
18:00 — трансляція відеоінсталяційного шоу “Україна. Dnipro. 30” на головній сцені на площі Героїв Майдану.
Також сьогодні відбудеться встановлення рекорду з приготування автентичної страви пшінка (затірка) — вона претендує на статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо
У День Незалежності частину країни накриють грози.