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Казацкая "Чайка": Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

Казацкая "Чайка": Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

Киев  •  УНН

 • 22829 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Google посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Об этом сообщает УНН.

Детали

Тематическим рисунком дудла стала казацкая чайка — беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков XVI-XVII вв., на парусах которой изображен трезубец. Изображение выполнено в сине-желтых цветах.

При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам “День независимости Украины 2021”.

Цитата

“Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI -XVII ст. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировал на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами”, — говорится в описании к Дудл.

Дополнение

Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости — 30 лет. По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране.

Справка

В этот день 1991 года Верховная Рада Украины принял Акт провозглашения независимости.

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