KOZAK SYSTEM дасть великий сольний концерт у Києві: деталі

У суботу, 9 листопада, у Палаці спорту в Києві відбудеться довгоочікуваний концерт легендарного українського гурту KOZAK SYSTEM, передає УНН.

Деталі

Лейтмотив заходу – "Разом до перемоги".

Це - про важливість співпраці тилу та фронту. Це не просто абстрактне "разом", а єднання, де тил підтримує фронт усіма доступними ресурсами - кажуть в МХП.

Такої ж позиції лідер гурту Іван Леньо. Він переконаний, що армія може виграти битву, але війну виграє народ.

Але щоб виграти війну, тил має бути проактивним, а не в позиції "перечекати". Всі українці мають побачити, повною мірою усвідомити ворога і щодня щось робити, щоб наближати перемогу: займатися волонтерством, підтримкою військових, популяризацією української культури та мови тощо - підкреслює він.

За три роки повномасштабного вторгнення гурт об’їхав всю Україну, відігравши понад 300 концертів. KOZAK SYSTEM виступали не лише у великих концертних залах, а й на вокзалах, у бомбосховищах і на сходинках сільських бібліотек.

Їх концерти – це справжні діалоги з глядачами та постійна імпровізація. Так, виконуючи "А до Херсона повернулася весна", гурт незмінно викликає на сцену мешканців тимчасово окупованих територій. Під час "Азов-сталі" на сцену виходять близькі незламних борців за Маріуполь. Коли лунають "Люди-Титани" (пісня-присвята пораненим воїнам) - весь зал затамовує подих, або ж скандує слова "Маніфесту", вказуючи напрямок руху російського воєнного корабля. А багатоголосся глядачів та музикантів під "Українське сонце" вже стало символом української сили та незламності.

Цікаво, що між виступами Іван Леньо розповідає про власний досвід переживання повномасштабної війни, творчість та втрати. На фронті у 2022 році загинув Гліб Бабич, побратим гурту й автор багатьох пісень. Іван згадує військових, яких підтримує, ділиться реальними випадками з передової, запрошує на сцену ветеранів та розповідає про спільні важливі проєкти, які втілює з компанією МХП та Благодійним фондом "МХП – Громаді".

Ця співпраця стала можливою завдяки багаторічній дружбі гурту й компанії МХП та їхнім спільним цінностям, головні з яких натепер – допомога та підтримка українських захисників. Від початку повномасштабної війни гурт і бізнес спільно допомогли вже понад 30 бригадам ЗСУ – амуніцією, дронами, обладнанням, технікою тощо. Передачі допомоги військовим супроводжує особисто Іван Леньо. Військові цінують такі поїздки до них не лише за пісні, але також за щиру підтримку, емпатію, бажання бути поруч - підкреслюють в компанії.

Великий сольний концерт гурту в Палаці Спорту стане своєрідною "крапкою з комою" у цьому етапі творчого життя KOZAK SYSTEM, квінтесенцією усіх 300 концертів за ці три роки з початку повномасштабної війни. Організатори переконують: цей концерт – не просто подія в культурному житті країни. Це величезна хвиля єднання, що сколихне кожного українця, надихаючи на нові звершення.

Придбати квитки можна за посиланням.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.