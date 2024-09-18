KOZAK SYSTEM дасть великий сольний концерт у Києві: деталі

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55634 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107029 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145611 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119848 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111825 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115094 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141809 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75381 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83804 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178673 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29474 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39590 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 21876 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 17748 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 16047 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145611 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141809 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178673 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517226 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6433 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33701 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33408 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35514 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59341 перегляди
Актуальне
KOZAK SYSTEM дасть великий сольний концерт у Києві: деталі

KOZAK SYSTEM дасть великий сольний концерт у Києві: деталі

Київ • УНН

 • 15459 перегляди

9 листопада у Палаці спорту відбудеться концерт гурту KOZAK SYSTEM під гаслом "Разом до перемоги". Захід підкреслює важливість єднання тилу та фронту, а також підтримки українських захисників.

У суботу, 9 листопада, у Палаці спорту в Києві відбудеться довгоочікуваний концерт легендарного українського гурту KOZAK SYSTEM, передає УНН.

Деталі

Лейтмотив заходу – "Разом до перемоги".

Це - про важливість співпраці тилу та фронту. Це не просто абстрактне "разом", а єднання, де тил підтримує фронт усіма доступними ресурсами

- кажуть в МХП.

Такої ж позиції лідер гурту Іван Леньо. Він переконаний, що армія може виграти битву, але війну виграє народ.

Але щоб виграти війну, тил має бути проактивним, а не в позиції "перечекати". Всі українці мають побачити, повною мірою усвідомити ворога і щодня щось робити, щоб наближати перемогу: займатися волонтерством, підтримкою військових, популяризацією української культури та мови тощо

- підкреслює він.

За три роки повномасштабного вторгнення гурт об’їхав всю Україну, відігравши понад 300 концертів. KOZAK SYSTEM виступали не лише у великих концертних залах, а й на вокзалах, у бомбосховищах і на сходинках сільських бібліотек.

Їх концерти – це справжні діалоги з глядачами та постійна імпровізація. Так, виконуючи "А до Херсона повернулася весна", гурт незмінно викликає на сцену мешканців тимчасово окупованих територій. Під час "Азов-сталі" на сцену виходять близькі незламних борців за Маріуполь. Коли лунають "Люди-Титани" (пісня-присвята пораненим воїнам) - весь зал затамовує подих, або ж скандує слова "Маніфесту", вказуючи напрямок руху російського воєнного корабля. А багатоголосся глядачів та музикантів під "Українське сонце" вже стало символом української сили та незламності.

Цікаво, що між виступами Іван Леньо розповідає про власний досвід переживання повномасштабної війни, творчість та втрати. На фронті у 2022 році загинув Гліб Бабич, побратим гурту й автор багатьох пісень. Іван згадує військових, яких підтримує, ділиться реальними випадками з передової, запрошує на сцену ветеранів та розповідає про спільні важливі проєкти, які втілює з компанією МХП та Благодійним фондом "МХП – Громаді".

Ця співпраця стала можливою завдяки багаторічній дружбі гурту й компанії МХП та їхнім спільним цінностям, головні з яких натепер – допомога та підтримка українських захисників. Від початку повномасштабної війни гурт і бізнес спільно допомогли вже понад 30 бригадам ЗСУ – амуніцією, дронами, обладнанням, технікою тощо. Передачі допомоги військовим супроводжує особисто Іван Леньо. Військові цінують такі поїздки до них не лише за пісні, але також за щиру підтримку, емпатію, бажання бути поруч

- підкреслюють в компанії.

Великий сольний концерт гурту в Палаці Спорту стане своєрідною "крапкою з комою" у цьому етапі творчого життя KOZAK SYSTEM, квінтесенцією усіх 300 концертів за ці три роки з початку повномасштабної війни. Організатори переконують: цей концерт – не просто подія в культурному житті країни. Це величезна хвиля єднання, що сколихне кожного українця, надихаючи на нові звершення.

Придбати квитки можна за посиланням.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КультураКиїв
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь
khersonХерсон
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05