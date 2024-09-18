9 ноября во Дворце спорта состоится концерт группы KOZAK SYSTEM под лозунгом «Вместе к победе». Мероприятие подчеркивает важность единения тыла и фронта, а также поддержки украинских защитников.
В субботу, 9 ноября, во Дворце спорта в Киеве состоится долгожданный концерт легендарной украинской группы KOZAK SYSTEM, передает УНН.
Детали
Лейтмотив мероприятия - «Вместе к победе».
Это - о важности сотрудничества тыла и фронта. Это не просто абстрактное «вместе», а единение, где тыл поддерживает фронт всеми доступными ресурсами
Такой же позиции лидер группы Иван Леньо. Он убежден, что армия может выиграть битву, но войну выигрывает народ.
Но чтобы выиграть войну, тыл должен быть проактивным, а не в позиции «переждать». Все украинцы должны увидеть, в полной мере осознать врага и ежедневно что-то делать, чтобы приближать победу: заниматься волонтерством, поддержкой военных, популяризацией украинской культуры и языка и т.д
За три года полномасштабного вторжения группа объехала всю Украину, отыграв более 300 концертов. KOZAK SYSTEM выступали не только в больших концертных залах, но и на вокзалах, в бомбоубежищах и на ступеньках сельских библиотек.
Их концерты - это настоящие диалоги со зрителями и постоянная импровизация. Так, исполняя «А в Херсон вернулась весна», группа неизменно вызывает на сцену жителей временно оккупированных территорий. Во время «Азов-стали» на сцену выходят близкие несокрушимых борцов за Мариуполь. Когда звучат «Люди-Титаны» (песня-посвящение раненым воинам) - весь зал затаивает дыхание, или же скандирует слова «Манифеста», указывая направление движения российского военного корабля. А многоголосие зрителей и музыкантов под «Украинское солнце» уже стало символом украинской силы и несокрушимости.
Интересно, что между выступлениями Иван Леньо рассказывает о собственном опыте переживания полномасштабной войны, творчестве и потерях. На фронте в 2022 году погиб Глеб Бабич, побратим группы и автор многих песен. Иван вспоминает военных, которых поддерживает, делится реальными случаями с передовой, приглашает на сцену ветеранов и рассказывает о совместных важных проектах, которые воплощает с компанией МХП и Благотворительным фондом «МХП - Обществу».
Это сотрудничество стало возможным благодаря многолетней дружбе группы и компании МХП и их общим ценностям, главные из которых на данный момент - помощь и поддержка украинских защитников. С начала полномасштабной войны группа и бизнес совместно помогли уже более 30 бригадам ВСУ - амуницией, дронами, оборудованием, техникой и тому подобное. Передачи помощи военным сопровождает лично Иван Леньо. Военные ценят такие поездки к ним не только за песни, но также за искреннюю поддержку, эмпатию, желание быть рядом
Большой сольный концерт группы во Дворце Спорта станет своеобразной «точкой с запятой» в этом этапе творческой жизни KOZAK SYSTEM, квинтэссенцией всех 300 концертов за эти три года с начала полномасштабной войны. Организаторы убеждают: этот концерт - не просто событие в культурной жизни страны. Это огромная волна единения, которая всколыхнет каждого украинца, вдохновляя на новые свершения.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Справка
«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.