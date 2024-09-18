В субботу, 9 ноября, во Дворце спорта в Киеве состоится долгожданный концерт легендарной украинской группы KOZAK SYSTEM, передает УНН.

Детали

Лейтмотив мероприятия - «Вместе к победе».

Это - о важности сотрудничества тыла и фронта. Это не просто абстрактное «вместе», а единение, где тыл поддерживает фронт всеми доступными ресурсами - говорят в МХП.

Такой же позиции лидер группы Иван Леньо. Он убежден, что армия может выиграть битву, но войну выигрывает народ.

Но чтобы выиграть войну, тыл должен быть проактивным, а не в позиции «переждать». Все украинцы должны увидеть, в полной мере осознать врага и ежедневно что-то делать, чтобы приближать победу: заниматься волонтерством, поддержкой военных, популяризацией украинской культуры и языка и т.д - подчеркивает он.

За три года полномасштабного вторжения группа объехала всю Украину, отыграв более 300 концертов. KOZAK SYSTEM выступали не только в больших концертных залах, но и на вокзалах, в бомбоубежищах и на ступеньках сельских библиотек.

Их концерты - это настоящие диалоги со зрителями и постоянная импровизация. Так, исполняя «А в Херсон вернулась весна», группа неизменно вызывает на сцену жителей временно оккупированных территорий. Во время «Азов-стали» на сцену выходят близкие несокрушимых борцов за Мариуполь. Когда звучат «Люди-Титаны» (песня-посвящение раненым воинам) - весь зал затаивает дыхание, или же скандирует слова «Манифеста», указывая направление движения российского военного корабля. А многоголосие зрителей и музыкантов под «Украинское солнце» уже стало символом украинской силы и несокрушимости.

Интересно, что между выступлениями Иван Леньо рассказывает о собственном опыте переживания полномасштабной войны, творчестве и потерях. На фронте в 2022 году погиб Глеб Бабич, побратим группы и автор многих песен. Иван вспоминает военных, которых поддерживает, делится реальными случаями с передовой, приглашает на сцену ветеранов и рассказывает о совместных важных проектах, которые воплощает с компанией МХП и Благотворительным фондом «МХП - Обществу».

Это сотрудничество стало возможным благодаря многолетней дружбе группы и компании МХП и их общим ценностям, главные из которых на данный момент - помощь и поддержка украинских защитников. С начала полномасштабной войны группа и бизнес совместно помогли уже более 30 бригадам ВСУ - амуницией, дронами, оборудованием, техникой и тому подобное. Передачи помощи военным сопровождает лично Иван Леньо. Военные ценят такие поездки к ним не только за песни, но также за искреннюю поддержку, эмпатию, желание быть рядом - подчеркивают в компании.

Большой сольный концерт группы во Дворце Спорта станет своеобразной «точкой с запятой» в этом этапе творческой жизни KOZAK SYSTEM, квинтэссенцией всех 300 концертов за эти три года с начала полномасштабной войны. Организаторы убеждают: этот концерт - не просто событие в культурной жизни страны. Это огромная волна единения, которая всколыхнет каждого украинца, вдохновляя на новые свершения.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.