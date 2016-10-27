Котел вибухнув неподалік школи на Харківщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Куп’янському районі Харківської області неподалік від школи вибухнув котел, двоє осіб постраждали та доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Харківської області.
Подія сталася 26 жовтня об 11-00 год. в селищі Кругляківка. У приміщенні, яке знаходиться неподалік від школи, стався перегрів твердопаливного котла і він вибухнув. У 28-річного працівника зафіксовані 20% опіків тіла, у 57-річного чоловіка — різана рана руки.
Факт події внесено до Журналу обліку правопорушень, обставини встановлюються.