Котел взорвался возле школы в Харьковской области, есть пострадавшие

Произошло 26 октября в 11-00 ч. в поселке Кругляковка. В помещении, которое находится недалеко от школы, произошел перегрев твердотопливного котла и он взорвался. У 28-летнего работника зафиксированы 20% ожогов тела, у 57-летнего мужчины - резаная рана руки.

Факт происшествия внесены в журнал учета правонарушений, обстоятельства устанавливаются.