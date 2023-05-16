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Корупція у Верховному Суді: на пленумі ВС ініціювали висловлення недовіри Князєву

Корупція у Верховному Суді: на пленумі ВС ініціювали висловлення недовіри Князєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідне питання ініціював секретар Пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник. Він наголосив, що ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву.

Цитата

“Висловлення недовіри голові Верховного Суду не позбавляє його посади судді Верховного Суду”, — пояснив Луспеник.

Водночас на початку Пленуму Луспеник також повідомив, що після його завершення очікується заява Ради суддів (в повноваження якої входить вирішення питання щодо призначення та звільнення суддів з адміністративних посад у судах).

Додамо, що сам Князєв відсутній на засіданні Пленуму. Наразі тривають організаційні процедури для підготовки до голосування.

Контекст

15 травня НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

У свою чергу, в САП підтвердили затримання голови ВС Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".

Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". 

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