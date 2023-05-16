Коррупция в Верховном Суде: на пленуме ВС инициировали выражение недоверия Князеву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время Пленума председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов, инициировали выражение недоверия, передает корреспондент УНН.
Детали
Соответствующий вопрос инициировал секретарь Пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник. Он отметил, что инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву.
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“Выражение недоверия председателю Верховного Суда не лишает его должности судьи Верховного Суда”, — пояснил Луспеник.
В то же время в начале Пленума Луспеник также сообщил, что после его завершения ожидается заявление Совета судей (в полномочия которого входит решение вопроса о назначении и увольнении судей с административных должностей в судах).
Добавим, что сам Князев отсутствует на заседании Пленума. Сейчас продолжаются организационные процедуры для подготовки к голосованию.
Контекст
15 мая НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.
В свою очередь, в САП подтвердили задержание главы ВС Князева. На данный момент сообщение о подозрении ему еще не вручили.
В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".
Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".