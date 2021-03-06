Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 116 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 116 030 165 людей, з них одужало 65 573 881 осіб. Кількість померлих зросла до 2 578 988.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (28 889 907), Індія (11 173 761), Бразилія (10 869 227), Росія (4 252 876), Велика Британія (4 219 788), Франція (3 918 397), Іспанія (3 149 012) та Італія (3 023 129).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (522 752), Бразилії (262 770) та Мексиці (189 578).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 433 200. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 384 917 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 763 — летальні.