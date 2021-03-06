Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 116 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 116 030 165 человек, из них выздоровели 65 573 881 человек. Количество умерших возросло до 2 578 988.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (28 889 907), Индия (11173761), Бразилия (10 869 227), Россия (4 252 876), Великобритания (4 219 788), Франция (3 918 397), Испания (3 149 012) и Италия (3 023 129).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (522 752), Бразилии (262 770) и Мексике (189 578).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 433 200. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 384 917 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 26 763 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.