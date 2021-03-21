Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 122,7 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 122 744 816 людей, з них одужало 69 492 055 осіб. Кількість померлих зросла до 2 709 318.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 782 305), Бразилія (11 950 459), Індія (11 555 284), Росія (4 397 816), Велика Британія (4 304 839), Франція (4 277 183), Італія (3 356 331) та Іспанія (3 212 332).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (541 913), Бразилії (292 752) та Мексиці (197 827).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 584 972. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 535 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 775 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.