В Україні вже 1,535 млн випадків COVID-19, за добу - 15 292

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,535 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 19 березня, - 15,2 тисячі, що менше, ніж учора. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, понад 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.