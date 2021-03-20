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В Україні вже 1,535 млн випадків COVID-19, за добу - 15 292

В Україні вже 1,535 млн випадків COVID-19, за добу - 15 292

Київ • УНН

 • 19920 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,535 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 19 березня, - 15,2 тисячі, що менше, ніж учора. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, понад 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

"15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників", - написав Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 369 осіб;
летальних випадків – 260;
одужало – 5 190 осіб;
здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 535 218 осіб;
одужало – 1 253 972 особи;
летальних випадків – 29 775;
проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 240 випадків;
Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
Донецька область – 583 випадки;
Житомирська область – 1 082 випадок;
Закарпатська – 366 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 1 036 випадків;
Кіровоградська область – 137 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 1 180 випадків;
Миколаївська область – 408 випадків;
Одеська область – 1 037 випадків;
Полтавська область – 400 випадків;
Рівненська область – 432 випади;
Сумська область – 564 випадки;
Тернопільська область – 598 випадків;
Харківська область – 754 випадки;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 871 випадок;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 539 випадків;
Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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