В Украине уже 1,535 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 292
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 153,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 19 марта, - 15,2 тысячи, что меньше, чем вчера. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, более 4 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
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“15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников”, — написал Максим Степанов.
Также за прошлые сутки:
госпитализированы — 4 369 человек;
летальных случаев — 260;
выздоровели — 5 190 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 114 719 (в том числе методом ПЦР — 50 800, методом ИФА — 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40521).
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1 535 218 человек;
выздоровели — 1 253 972 лица;
летальных исходов — 29 775;
проведения ПЦР-тестов — 7 624 537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 1 070 случаев;
Винницкая область — 823 случая;
Волынская область — 240 случаев;
Днепропетровская область — 1 104 случая;
Донецкая область — 583 случая;
Житомирская область — 1082 случай;
Закарпатская — 366 случаев;
Запорожская область — 485 случаев;
Ивано-Франковская область — 410 случаев;
Киевская область — 1036 случаев;
Кировоградская область — 137 случаев;
Луганская область — 115 случаев;
Львовская область — 1 180 случаев;
Николаевская область — 408 случаев;
Одесская область — 1 037 случаев;
Полтавская область — 400 случаев;
Ровенская область — 432 выпады;
Сумская область — 564 случая;
Тернопольская область — 598 случаев;
Харьковская область — 754 случая;
Херсонская область — 90 случаев;
Хмельницкая область — 871 случай;
Черкасская область — 582 случая;
Черновицкая область — 539 случаев;
Черниговская область — 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.